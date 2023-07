Gli impianti sportivi si rifanno il look Nuovo manto e fari led a Montaione Finanziamenti per 300mila euro

Cinquanta milioni di euro è la cifra messa sul piatto dalla Regione Toscana per dare un sostegno ai comuni, coinvolti 210 dei 273 che compongono il territorio regionale, nella ristrutturazione e manutenzione dell’impiantistica sportiva. Dopo il primo bando del 2021 da 10 milioni, l’anno scorso ne è seguito un altro che ha stanziato ben 30 milioni, mentre proprio in questi giorni è stato presentato il terzo, da quasi 12 milioni di euro complessivi da destinare a 40 interventi finalizzati al miglioramento e alla qualificazione del sistema toscano di impianti e spazi sportivi pubblici. Rispetto a questa offerta, le domande di contributo inserite nella graduatoria sono state 163. Tra questi figurano anche il Corsini di Fucecchio e Il Prato di Montaione. Nel primo caso sono stati stanziati 400mila euro per il rifacimento della pista di atletica, che ormai da anni versava in condizioni pessime. A Montaione, invece, sono stati 300mila gli euro arirvati per la sostituzione del manto sintetico del terreno di gioco per il calcio a 11. "Si tratta di un intervento importante che, a partire dalla prossima stagione sportiva, consentirà di rendere il nostro campo un vero gioiello, che potrà ospitare le tante squadre montaionesi – ha commentato il sindaco Paolo Pomponi attraverso un post sui social –. In particolare quelli dei giovani e giovanissimi calciatori. Inoltre verranno anche sostituiti tutti lampioni per l’illuminazione notturna con fari a led".

Un intervento che permetterà quindi alle squadre dell’Aurora Montaione e della Virtus Montaione Gambassi di poter fare attività su un campo in erba artificiale di ultima generazione e con un notevole risparmio energetico per l’illuminazione notturna. Non sono invece rientrati nell’assegnazione dei fondi le richieste per l’impianto di via Landini a Montelupo (180mila euro), dove la società locale ha già comunque avviato la sostituzione di tutte le caldaie di vecchia generazione ed ha in cantiere anche il rifacimento delle docce e la sostituzione dei lampioni con fari a led. Così per la zona sportiva Molin del Ponte a Baccaiano di Montespertoli non è stato accordato il finanziamento richiesto di 400mila euro, pochi in più di quelli richiesti per completare i lavori al centro polivalente di Case Nuove a Gambassi Terme.

