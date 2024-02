Gli impianti più virtuosi?. Ecco la classifica

Da Acque Spa, presieduta da Simone Millozzi (nella foto in alto), abbiamo anche la classifica speciale dei fontanelli, ovverosia quelli più frequentati o che comunque hanno erogato più acqua (con l’annuncio di nuove installazioni). E’ relativa agli ultimi due anni, posto che il 2024 è appena cominciato, e posto altresì che la pandemia aveva sconvolto anche questa buona abitudine. Dunque: gli impianti che nel 2023 hanno ottenuto più successo sono stati quelli di Castelfiorentino (742 metri cubi di litri d’acqua erogati in un anno), Certaldo (728) e Fucecchio (703). Molto ’affollati’ anche gli impianti di Empoli Zona Sportiva, Montespertoli e di piazza della Pace a Spicchio-Sovigliana, nel comune di Vinci. Il progetto ’Acqua ad Alta Qualità’ prosegue sia con la realizzazione di nuovi fontanelli, sia con il restyling degli impianti più datati. A Fucecchio dunque c’è un segno ‘meno’, controbilanciato da una maggiore frequentazione in Valdelsa. Lo si può dire facendo il confronto con il 2022: gli impianti con più successo in quell’anno sono stati quelli di Fucecchio (967 metri cubi erogati in un anno), Sovigliana (827) ed Empoli-Santa Maria (720). Molto "affollati" risultavano essere stati ancora Empoli-Zona Sportiva, Certaldo (entrato poi sul podio) e Montespertoli. Anche Montelupo tuttavia negli anni scorsi era molto frequentato.