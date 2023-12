Gli immobili incustoditi. Pericolo bivacco a Torre: "Si rischia un nuovo covo"

"Questo fabbricato può diventare un’altro covo per i pusher". A lanciare l’allarme ed a richiamare l’attenzione delle istituzioni, è il comitato per la sicurezza e la valorizzazione delle Cerbaie, guidato da Marco Nicoletta. Si tratta di una realtà spontaneo di cittadini impegnata a supportare forze dell’ordine e Comuni per liberare il polmone verde della Valdarno dagli spacciatori. Ma di quale fabbricato si tratta? "Nelle frazione di Querce, in prossimità del Santuario della Madonna, esiste un fabbricato che doveva essere adibito a spogliatoio". Il comitato è andato a visitarlo: è aperto e può essere un facile riparo invernale per chi delinque. O almeno c’è questo rischio. Del resto, nei giorni scorsi, sempre nella zona delle Cerbaie proprio il Comune ha ordinato che vengano murate porte e finestre di una casa abbandonata, eppure trasformata in bivacco da qualcuno.

La lotta allo spaccio va avanti da mesi e mesi, con il susseguirsi di continue operazioni di polizia che hanno portato a denunce e al sequestro di droga. Ma il fenomeno, ancora, è lontano dall’essere debellato e per le comunità che vivono a ridosso delle Cerbaie è motivo di insicurezza e anche di paura. Ci sono state anche aggressioni. Anche tre giorni fa un altro spacciatore è stato denunciato dai carabinieri durante uno dei tanti controlli nei boschi delle Cerbaie. È successo sabato notte quando una pattuglia dei militari dell’Arma ha notato un uomo sbucare improvvisamente dalla boscaglia e salire a bordo di un’auto.

Atteggiamento che ha insospettivo i carabinieri che hanno deciso di intimare l’alt al conducente della vettura per controllare sia lui che l’altro appena salito. Ed è stata una decisione giusta visto che in possesso dell’uomo uscito dal bosco sono stati trovati 6 involucri di sostanza stupefacente (hashish) per un peso complessivo di 12 grammi e 615 euro in contanti di vario taglio. Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di droga alla competente autorità giudiziaria. Il Comitato, tramite il profilo social, ha attivato anche un sistema di messaggistica per essere contattato e ricevere le segnalazioni dei cittadini. In questi mesi i volontari hanno anche documentato con foto e video il via vai di assuntori che sfrecciano ad alta velocità sulle strade, creando pericolo, e l’attività dei bivacchi dei pusher.

