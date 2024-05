Gli azzurri vanno meritatamente in vacanza. È già tempo di capire chi resterà all’Empoli

Negli occhi e nel cuore dei tifosi azzurri ci sono ancora le immagini di festa di domenica scorsa, quando battendo 2-1 la Roma con un gol all’ultimo tuffo di Niang, l’Empoli ha fatto la storia guadagnandosi l’opportunità di disputare per la prima volta quattro campionati consecutivi in Serie A. Con il rompete le righe per quanto riguarda questa stagione, arriva il momento di provare a capire chi rimarrà in azzurro anche nella prossima. Soprattutto per quei giocatori che sono in prestito (dati del portale specialistico Transfermarkt). Al momento torneranno alla base Caprile e Cambiaghi, rispettivamente a Napoli e Atalanta. Il portiere potrebbe rimanere sotto il Vesuvio per giocarsi le proprie chance dopo un anno di ‘apprendistato’ nella massima categoria. Tutto da capire il futuro dell’attaccante, con la Dea che il prossimo anno sarà anche ai nastri di partenza della Champions League. Da valutare, tutte le situazioni per cui nel prestito è stato inserito un obbligo (la cifra deve essere versata al raggiungimento di determinate clausole) o un diritto di riscatto (quest’ultimo può essere esercitato o meno). Nel primo caso rientrano Zurkowski, arrivato dallo Spezia con un riscatto fissato a 2,5 milioni di euro in caso di salvezza e Stiven Shpendi, approdato al Castellani-Computer Gross Arena dal Cesena, per il quale si parla di 2,2 milioni da versare nelle casse romagnole oltre al 30 per cento sulla futura rivendita. Nel ventaglio dei diritti di riscatto rientrano invece ben sette calciatori. Con il Lecce si dovrà parlare di Youssefh Maleh, per cu il diritto è stato fissato a 5 milioni, mentre sono addirittura 9 con diritto di contro riscatto quelli pattuiti con la Lazio per Matteo Cancellieri.

Cifre sicuramente importanti per una realtà come il club azzurro, che farà quindi le sue attente valutazioni. Decisamente inferiori, invece, i prezzi stabiliti per Razvan Marin con il Cagliari (2 milioni), Viktor Kovalenko con l’Atalanta (2,3 milioni), Alberto Cerri con il Como neopromosso in A (3,5 milioni), Bartosz Bereszynski con la Sampdoria (2 milioni) e Simone Bastoni con lo Spezia (1,5 milioni). Poi ci sono i calciatori che l’Empoli ha mandato a giocare a titolo temporaneo in altre società. A giugno rientreranno Guarino dal Modena, Angori e Ignacchiti dal Pontedera, Chiorra dalla Lucchese, Degli Innocenti dal Lecco, Donati e Renzi dall’Arezzo, Evangelisti dal Pineto e Marianucci dalla Pro Sesto. Anche Stojanovic rientrerà dalla Sampdoria, ma per lui si parla già di un interessamento degli sloveni del Celje che lo vorrebbero riportare in patria. Poi ci sono Haas ed Henderson, ceduti in prestito con diritto di riscatto al Lucerna il primo e con diritto e obbligo di riscatto al Palermo il secondo. Obbligo di riscatto a determinate condizioni che potrebbe scattare anche per Merola al Pescara, mentre su Rizza trasferitosi al Cittadella, l’Empoli si è riservato un diritto di recompra. Tutte situazioni che già dai prossimi giorni entreranno nell’agenda del direttore sportivo Accardi, sul cui conto non sono mai smesse le voci di un interesse di altre società (le ultime in ordine di tempo Genoa e Sampdoria) ma che ha un contratto con l’Empoli fino al 2026. Intanto non sembrerebbero infondate le voci di un possibile ingresso in società di un socio straniero. Un’eventualità che riguarderebbe magari una minoranza di quote, con il controllo che resterebbe alla famiglia Corsi, ma che permetterebbe allo stesso tempo al club di contare su nuovi fondi.