Gli auguri del vescovo ai parrocchiani

Crisi, famiglie in difficoltà, la guerra: Pasqua è gioia ma non dobbiamo dimenticare queste realtà. È il messaggio che in per questa Pasqua, il Vescovo di Pistoia, monsignor Fausto Tardelli, ha inviato alle comunità parrocchiali, comprese quindi quelle di Vinci e di Capraia e Limite. "Un’altra Pasqua con la guerra alle nostre porte, dopo quella dello scorso anno, e con difficoltà sociali ed economiche che pressano il nostro Paese ed il nostro territorio". Il tempo di Pasqua "è però tempo di speranza", ricorda nel suo messaggio il Vescovo. "Siamo giunti ormai alla festa più grande per un cristiano. Auguro a tutti la gioia di sentirsi amati, di vivere una vita nella luce luminosa del bene".