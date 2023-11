Gli artigiani del gusto in piazza. Raccolta fondi per gli alluvionati

Fine settimana all’insegna del gusto e della solidarietà. Domani e domenica dalle 10 alle 20, piazza Farinata degli Uberti ospiterà la seconda edizione di ARTour del Gusto Toscano, la mostra mercato dei prodotti dell’artigianato alimentare toscano di qualità organizzata da Cna Empolese Valdelsa, con il patrocinio del Comune di Empoli e il contributo di Enegan. Protagoniste le eccellenze produttive del panorama toscano: salumi, formaggi, bevande aromatizzate, infusi, miele, succhi di frutta, salse, confetture, vino, biscotti, insaccati, sottoli, caffè, aceto, frutta, verdura, marmellata, fiori edibili fino ad arrivare al prelibato “oro rosso”, lo zafferano purissimo in fili. In primo piano, però, anche la solidarietà: presso ogni stand saranno a disposizione urne per la raccolta fondi da destinarsi alle imprese colpite dalla recente alluvione. Le donazioni possono essere fatte anche con bonifico sul conto aperto da Cna Toscana (Iban: IT06 L 03332 02800 000002213233. Causale: Cna Emergenza Toscana). La cifra raccolta servirà per dare un primo aiuto per la ripartenza delle aziende.

"L’appuntamento è uno degli strumenti ideati e organizzati da Cna per valorizzare la filiera alimentare e il made in Tuscany, vero e proprio valore aggiunto dell’economia locale" spiega Fabio Bianchi, presidente di Cna Empolese Valdelsa. "Un’occasione per accendere i riflettori sui sapori e sulle eccellenze della tradizione regionale", aggiunge Antonio Ponzo Pellegrini, assessore alle Attività produttive e al commercio di Empoli.