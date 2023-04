"Gli Amici per la Pelle" Studenti in azienda per conoscere le concerie

Ancora tante esperienze per i giovani studenti che partecipano al progetto Amici per la Pelle: nei giorni scorsi si sono concluse le visite in conceria, nelle prossime settimane si svolgerà la mostra itinerante delle opere create per il progetto. Visite anche alle aziende conciarie di Fucecchio, realtà importante del distretto della pelle e del cuoio del Comprensorio.

Promosso da Unic, con Associazione Conciatori (che riunisce anche le concerie di Fucecchio), Consorzio Conciatori di Ponte a Egola e col supporto delle amministrazioni del Comprensorio del cuoio coinvolte, Amici per la Pelle si sviluppa lungo tutto l’anno scolastico, con visite in conceria e negli impianti industriali del distretto. Nelle prossime settimane gli studenti vedranno esposte le opere realizzate per il progetto in una mostra itinerante tra le scuole del distretto. Già presentate in occasione della finale che si è svolta a Lineapelle, a Milano, le creazioni degli studenti potranno così essere nuovamente ammirate, alla presenza di rappresentanti della scuola, imprenditori e istituzioni locali.

Ad accogliere gli studenti in conceria, nelle ultime settimane, i titolari e i responsabili delle aziende, che si sono confrontati con i loro giovani ospiti sulle numerose opportunità di formazione connesse al conciario: Roberto Lupi per la Bcn di Santa Croce sull’Arno, Alvaro Banti della Pegaso di Fucecchio, Serena Brillanti per la Rinaldi di Fucecchio, Marco Brogi della Settebello di Santa Croce sull’Arno. Merita ricorda che proprio a questa iniziativa Fucecchio ha registrato un ottimo successo all’ultima edizione delle fiera di Milano. "Pelle è casa", il lavoro artistico degli studenti della scuola secondaria di primo grado Montanelli Petrarca si è aggiudicato il premio dei visitatori di Lineapelle.

Nel febbraio scorso all’auditorium "Giampiero Cantoni" della fiera di Milano sul palco insieme ai ragazzi e alle insegnanti sono saliti anche il sindaco Alessio Spinelli e la vicesindaca Emma Donnini per congratularsi dello splendido risultato ottenuto. Un lavoro nel quale i ragazzi hanno reinventato degli oggetti di arredamento con un’attenzione particolare al tema del riuso-riciclo, che ha previsto non solo l’utilizzo degli scarti di pelle, ma anche delle vecchie damigiane in vetro e dei loro contenitori in legno.