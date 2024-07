Gli ambulatori in piazza. Test e consulenze gratuite

EMPOLI

Nel segno della prevenzione. È questo il messaggio intorno al quale ruota l’iniziativa congiunta tra Misericordia di Empoli e Guardia di Finanza per portare in piazza la cultura della prevenzione e festeggiare i 250 anni della fondazione delle Fiamme Gialle. L’appuntamento è in piazza Farinata degli Uberti a Empoli, giovedì prossimo dalle 18 alle 23. Durante l’evento, saranno allestiti stand e ambulatori mobili della Misericordia di Empoli, con il personale sanitario degli ambulatori medici disponibile per offrire consulenze mediche e screening gratuiti. Una serata per parlare dell’importanza della prevenzione e per garantire un diritto fondamentale dei cittadini, il diritto alla salute. La Guardia di Finanza, che quest’anno celebra i 250 anni della sua fondazione, sarà presente con i propri mezzi, con il suo personale e con un’unità cinofila che con il suo infallibile fiuto darà dimostrazione delle potenzialità del comparto. Un modo per raccontare le attività che le Fiamme Gialle portano avanti sul territorio, al servizio della collettività e a garanzia della sicurezza economico-finanziaria del paese.

La Misericordia di Empoli avrà uno spazio info point dedicato e un’area riservata alla prevenzione realizzata in collaborazione del personale sanitario degli ambulatori medici. I cittadini potranno accedere a consulenze gratuite, informazioni e test diagnostici. Il personale infermieristico offrirà gratuitamente la misurazione dei parametri vitali (pressione arteriosa, frequenza cardiaca, glicemia) e sarà disponibile per eseguire il test HCV in collaborazione con la Regione Toscana. Saranno inoltre presenti diversi medici specialisti degli ambulatori, pronti a fornire consulenze in varie aree, tra cui: nutrizione e dietetica, dermatologia, podologia, endocrinologia, andrologia, diabetologia, psicologia e molte altre.

Un’occasione da non perdere per godersi il centro storico, con i negozi aperti per “Shopping sotto le Stelle” nell’ambito dell’Estate Empolese 2024, scoprire più da vicino, i vari contesti in cui opera la Guardia di Finanza, un Corpo fiero della sua tradizione consolidata in 250 anni di storia e sempre più orientato alle sfide del futuro e conoscere le attività e i servizi gratuiti di screening offerti dagli ambulatori medici della Misericordia di Empoli.