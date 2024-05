Gli allievi della filarmonica in concerto

Gli allievi della Scuola di Musica della filarmonica Giuseppe Verdi di Marcialla saranno protagonisti domani alle 17 al Teatro paesano Regina Margherita, con un concerto inserito nel cartellone della ventesima edizione della stagione teatrale a cura dell’associazione culturale Marcialla. La direzione è affidata al maestro Adriano Scoccati. L’ingresso è gratuito, ma è obbligatoria la prenotazione. La filarmonica "Giuseppe Verdi" è una formazione ormai storica che ha tanto da raccontare. Intorno agli anni Venti, la banda contava quasi cinquanta musicanti, tutti abitanti a Marcialla. Dal 1985 ad oggi, la filarmonica si è arricchita dal punto di vista musicale grazie alla nascita della Scuola di Musica, coadiuvata dal maestro Adriano Scoccati. Il gruppo oggi conta circa 35 musicanti, quasi tutti residenti a Marcialla, ed è diretto ancora dal maestro Scoccati. Le attività svolte sono varie e tutte coadiuvate dal consiglio direttivo. Da sempre la banda di Marcialla opera su tutto il territorio limitrofo con servizi di ogni genere: dalle ricorrenze nazionali alle feste religiose, passando per feste politiche, raduni bandistici e concerti vari. Intanto, lo spettacolo "Dracula", che sarebbe dovuto andare in scena oggi e in replica domani, è stato rinviato a data da decidersi per motivi tecnici indipendenti dalla volontà della direzione artistica.