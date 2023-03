Gli alberi del coraggio I liceali proteggono la biodiversità E curano un giardino

EMPOLI

L’idea è quella di creare e mantenere uno spazio verde, ricco di biodiversità, attraverso l’impegno reciproco di ogni singolo studente. In questo modo si offre ai ragazzi la possibilità di conoscere da vicino l’ambiente in un periodo storico in cui la spinta al cambiamento arriva proprio dai giovanissimi. E’ partendo da questi presupposti che il liceo scientifico Pontormo ha aderito all’iniziativa "Gli alberi del coraggio": il progetto, che ha una durata di 3 anni, è stato promosso dal Ministero della Transizione Ecologica e coinvolge tutte le scuole di primo e di secondo grado.

L’obiettivo è quello di far scoprire ai ragazzi gli habitat presenti vicino a una città e di conoscere i vantaggi portati dalla maggiore presenza di piante. Per questo è stata realizzata un’aiuola ‘con e per le biodiversità’. Si trova in uno spazio antecedente al liceo Pontormo, di fronte alla palestra. Si tratta di un ambiente caratterizzato da numerose specie, habitat, relazioni e interazioni tra piante e animali. L’idea centrale del progetto si chiama "BioPontormo" e nei giorni scorsi il botanico Matteo Tamburini, uno dei responsabili del progetto, ha contribuito assieme ad alcuni studenti e docenti alla piantumazione di nuovi alberi, ricevuti grazie all’iniziativa del ministero. L’obiettivo della scuola è quello di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell’Agenda 2030. In particolare il goal numero 15 "Vita sulla Terra: Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre, contrastare la desertificazione, arrestare il degrado del terreno, fermare la perdita della diversità biologica". Il progetto è stato pensato e realizzato dai docenti-esperti: oltre a Matteo Tamburini ci sono Bianca Mancini, Serena Ademollo, Ilaria Vannacci, Michele Guagenti e molti dei ragazzi e ragazze delle classi II AS, III CS, I BS, III C, IV AS, IV BS del Pontormo. Le piante utilizzate per lo spazio verde esterno sono state acquistate da un vivaio che coltiva piante autoctone e rustiche utilizzando metodi a basso impatto ambientale, mentre i semi delle piante erbacee provengono da un’azienda di Udine che coltiva piante rustiche e autoctone con modalità sostenibili e a basso impatto ambientale. Le stesse modalità utilizzate da un altro vivaio che ha fornito i bulbi.

Tommaso Carmignani