Gli alberi del Consorzio Cuoio di Toscana per abbattere la Co2

Ecco un progetto importante e ambizioso. Prende forma l’iniziativa di forestazione promossa dal consorzio conciario Cuoio di Toscana che ha celebrato la messa a dimora di 50 piante nel Parco San Bartolo a Cintoia, alla presenza del Comune di Firenze e della società di consulenza per la sostenibilità AzzeroCo2. Attraverso l’iniziativa, presentata a giugno a Pitti Uomo 104, il brand andrà a contribuire al piano di riqualificazione dell’area pubblica di 10 ettari, iniziato nel 2019. Un lavoro in progress che sta aggiungendo attrezzature sportive per bambini e anziani per rendere gli spazi più vivibili e inclusivi, favorendo al contempo la mitigazione delle emissioni inquinanti nelle città e il miglioramento della qualità dell’aria.

"Di fronte all’emergenza ambientale non possiamo più stare fermi e non agire. Gli alberi sono il nostro futuro, sono in grado di assorbire grandi quantità di Co2 aiutando la lotta al cambiamento climatico - ha detto il presidente del consorzio Antonio Quirici -. Attraverso questo progetto abbiamo inoltre supportato il territorio e le persone che lo abitano, operando nella piena filosofia del consorzio, simbolo del Made in Italy nel mondo". Cuoio di Toscana è un marchio che rappresenta il consorzio che porta lo stesso nome e riunisce i cuioifici del Comprensorio specializzati nella produzione di cuoio da suola. L’iniziativa di piantumazione si sposa con i principi di sostenibilità e tracciabilità del consorzio, creato nel 1985 per diffondere la cultura del cuoio da suola dal Consorzio, che rappresenta sette aziende che lavorano secondo criteri ecosostenibili regolati da norme stringenti, che nella supply chain passano per il benessere animale e la depurazione delle acque, per il riciclo dei residui solidi e l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili.