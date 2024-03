Gli agricoltori si reinventano. Ora sono loro i custodi dei fiumi: "Coltivare i campi non basta più"

Agricoltori "sentinelle" a guardia della sicurezza dei fiumi, con possibilità di incremento della remunerazione delle loro attività. Così un antico mestiere si apre a nuovi scenari. Il Consorzio di bonifica tre Medio Valdarno ha incontrato nei giorni scorsi gli imprenditori agricoli delll’Empolese Valdelsa per illustrare tempi e modi di affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria già in programmazione per il periodo estate-autunno. "Con il solo lavoro nei campi non è possibile andare avanti perché non sai mai quanto può essere il guadagno in fondo all’anno – aveva raccontato già un mese fa al nostro giornale l’agricoltore di Montespertoli, Marco Braccini, unendosi alla protesta dei trattori in corteo verso Roma –. I fattori climatici possono rovinare il lavoro di una stagione. Per compensare facciamo anche altro: lavoriamo per il Consorzio bonifica e per l’ex Provincia". Il summit dell’ente presieduto da Marco Bottino lo ha confermato. Le novità di quest’anno, inoltre, riguardano l’obbligatorietà di utilizzo della piattaforma ‘Start’ con procedura dunque esclusivamente digitalizzata, rispetto alla quale il direttore del consorzio, ingegner Iacopo Manetti, ha confermato la massima disponibilità degli uffici tecnici e amministrativi specie nell’aiutare gli imprenditori all’iscrizione.

Le tempistiche per l’avvio delle procedure di gara sono stimate per la seconda metà del mese di marzo. Le perizie riservate all’esecuzione da parte di imprenditori agricoli – che hanno sede nel Comprensorio tre o sono consorziati e contribuenti della Bonifica – sono tredici, di diversi importi che vanno dalla più grande e unica del valore di 281mila euro a altre dodici che oscillano tra 61mila e 45mila euro ciascuna; ogni imprenditore o consorzio di imprenditori potrà prenderne una soltanto per favorire la massima diffusione delle aggiudicazioni tra le imprese partecipanti. "Crediamo molto nella creazione di un rapporto stretto e diretto tra il Consorzio, gli imprenditori agricoli e il territorio in cui lavorano – ha spiegato il presidente Marco Bottino –. Chi fa la manutenzione per il Consorzio è il Consorzio e dunque chiediamo grande dedizione nella cura dei corsi d’acqua con rispetto delle specifiche peculiarità idrauliche, naturalistiche e paesaggistiche oltre che ovviamente massima attenzione al tema della sicurezza sul lavoro". Per ciò che riguarda l’Empolese, parecchio lavoro sull’Elsa: manutenzione ordinaria e sfalcio della vegetazione sullo scolmatore della cassa d’espansione Madonna della Tosse e su corsi d’acqua ed opere idrauliche minori, appunto nel bacino dell’Elsa nel comune di Castelfiorentino, 61.000 euro; sempre nella zona di Madonna della Tosse (coinvolta anche Empoli), manutenzione alla cassa d’espansione (ancora 61.000 euro); ulteriori interventi direttamente sull’Elsa per, nuovamente, 61mila euro.

Andrea Ciappi