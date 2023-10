Gli adulti a confronto sul tema adolescenza

Un incontro di alto profilo per i genitori. Il Centro Studi Bruno Ciari, per conto dei Comuni della zona Empolese Valdelsa, organizza un incontro sul tema ’Nel cervello dell’adolescente risiede un tesoro’, rivolto a genitori, insegnanti e a chiunque fosse interessato all’argomento. L’incontro, condotto da Paolo Mai, maestro, formatore, fondatore dell’asilo nel Bosco, diplomato in neuroeducazione ed educazione emozionale, si terrà giovedì 9 novembre, dalle 7 alle 20, al Teatro Pacini di Fucecchio. Un incontro finanziato con risorse sui progetti educativi zonali della Regione Toscana, che affronterà vari aspetti relativi all’adolescenza e al rapporto tra adulti e ragazzi in questa delicata fase della loro vita. "Stiamo cercando di ascoltare e sostenere i genitori creando occasioni di confronto e riflessione - dice Emma Donnini, vicesindaco di Fucecchio e vicepresidente della Conferenza zonale Empolese Valdelsa -. I gruppi di parola e le occasioni formative come questa del 9 novembre prossimo, offrono strumenti per comprendere lo sviluppo dei figli".