Giustizia e violenza "Nessuno vince da solo"

Quando giustizia e violenza di genere diventano materia di studio per i ragazzi delle scuole superiori. "Sulle punte... a Empoli" è stato un vero e proprio mini tour formativo: dopo un incontro tra gli esperti e gli studenti del Fermi Da Vinci, l’iniziativa si è spostata nei locali delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli e Castelfiorentino. Una giornata partecipata promossa dall’associazione culturale La Rivincita in collaborazione con il Centro Aiuto Donna Lilith che ha portato a Empoli ospiti di rilievo. Dalle forze dell’ordine, che hanno illustrato il loro prezioso operato nei casi di violenza di genere, alle istituzioni e agli avvocati, fino al mondo della scuola: una comunità intera impegnata nel far germogliare una cultura nuova, fatta di ascolto e solidarietà. Tante anche le testimonianze, i momenti di approfondimento e di riflessione. "Il Centro Lilith ha da poco aperto la quinta casa rifugio: questo significa che purtroppo persiste la richiesta d’aiuto" ha commentato la presidente Eleonora Gallerini. Nel 2022 il centro antiviolenza delle Pubbliche Assistenze ha compiuto vent’anni dalla fondazione.

"Siamo partiti con un centro di ascolto e siamo diventati centro antiviolenza, uno dei più grandi della Toscana con 13 sportelli sul territorio, case rifugio e due case di seconda accoglienza per l’autonomia - prosegue Gallerini - Non solo accoglienza h24 ma lavoriamo molto anche sulla prevenzione e nelle scuole, perché per arginare il fenomeno della violenza sulle donne occorre un cambiamento culturale. Con il Centro Lilith è nata anche SoS Luna, una cooperativa gestita da donne che ce l’hanno fatta e che oggi contribuisce ad aiutare altre donne inserite in percorsi di fuoriuscita dalla violenza, offrendo loro formazione per il reinserimento nel mondo del lavoro". "Fare rete è l’unica via possibile - aggiunge Nicodemo Gentile, avvocato e presidente di Penelope Italia, associazione che da vent’anni sostiene le famiglie delle persone scomparse - Nessuno vince da solo. La violenza contro le donne è un fenomeno complesso che ha bisogno di gente di buona volontà, delle energie migliori e di un impegno multidisciplinare. E questa è un’occasione per impegnarci con fatti concreti, grazie anche alla sensibilità di queste donne che aiutano altre donne. Un esercito del bene che cerca di sostenere chi ha bisogno di un appoggio concreto".

