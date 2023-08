Giuria Popolare: Partecipa a Empoli e Vota il Tuo Libro Preferito!

EMPOLI

Concluso il lavoro della giuria, la palla passa ai lettori. Sono stati svelati i nomi delle vincitrici della settantesima edizione del Premio Letterario Pozzale Luigi Russo; Silvia Ballestra con "La Sibilla. Vita di Joyce Lussu", Maria Grazia Calandrone con "Dove non mi hai mai portata. Mia madre, un caso di cronaca" e Igiaba Scego con "Cassandra a Mogadiscio" parteciperanno alla cerimonia di consegna il prossimo 2 dicembre. Ora però tocca alla giuria popolare, cui spetta infatti il compito di assegnare la menzione speciale ‘Selezione dei lettori’ che sarà consegnata all’autrice vincitrice. C’è tempo fino al 19 novembre per diventare parte attiva del Premio. Coloro che vogliono votare il proprio libro preferito fra i tre vincitori potranno indicare la loro preferenza sul sito web www.premiopozzale.it. In questo percorso, hanno un ruolo importante anche le tre librerie cittadine, ‘amiche’ del Premio Pozzale: NessunDove (piazza Farinata degli Uberti), Rinascita (via Ridolfi e Centro*Empoli) e La San Paolo Libri & Persone (via del Giglio) promuovono la lettura dei tre libri vincitori con uno sconto sull’acquisto dei testi e un gadget omaggio ai partecipanti alla giuria. Non solo. Chi vuole esprimere la propria preferenza può votare direttamente nelle librerie cittadine o dalla biblioteca comunale "Renato Fucini".