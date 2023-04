Giuliana Sgrena e la dignità delle donne

VALDELSA

La giornalista e scrittrice Giuliana Sgrena (nella foto) sarà protagonista con il suo libro "Donne ingannate" del forum permanente delle donne, in collaborazione con l’associazione Angelo Azzurro, che intende affrontare la realtà che esiste in molti Stati, dove alle donne viene spesso negata la possibilità di vivere una vita dignitosa, sia dal punto di vista economico, che delle scelte individuali e sociali. Si tratta di analizzare e cercare di capire perché certi diritti sono negati alle donne, oppure perché il corpo delle donne viene martoriato o nascosto, come se fosse un atto impuro manifestarsi. Il primo appuntamento è giovedì alle 19.30 alla sala soci della Coop a Certaldo con la presentazione del volume di Giuliana Sgrena, che il giorno seguente alle 10.30 incontrerà poi gli studenti e le studentesse dell’Istituto "Enriques" di Castelfiorentino sul tema "I diritti negati alle donne". Infine, sempre venerdì, alle 18 nella Stanza Rossa di Castelfiorentino, Giuliana Sgrena presenterà nuovamente il proprio libro. A questi incontri, parteciperà Cristiana Cella, giornalista e scrittrice e operatrice del C.I.S.D.A. (Coordinamento Italiano di Sostegno alle Donne Afghane) e interverrà online Leila Farahbakhsh, attivista del movimento Donna, Vita, Libertà.