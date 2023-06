Giugno musicale Serate alla Marca per gli alluvionati

Musica e solidarietà vanno a braccetto grazie alla rassegna “Melodie nella Marca“, che si svolgerà in 5 appuntamenti da domenica fino al 30 giugno nella suggestiva cornice del Monastero di Santa Maria della Marca a Castelfiorentino. Ognuno dei cinque concerti è ad ingresso libero (fino ad esaurimento dei posti) e il ricavato sarà devoluto alle famiglie alluvionate dell’Emilia Romagna. Ad aprire queste cinque serate musicali sotto le stelle saranno gli Ottoni del Maggio Musicale Fiorentino, domenica prossima alle ore 21. Una serata che si preannuncia dunque ricca di emozioni, in cui sotto la direzione di Fabiano Fiorenzani si potranno ascoltare musiche di Mozart (“Ouverture” da L’Impresario), Verdi (“Preludio” da Macbeth), Mascagni (“Brindisi” da Cavalleria Rusticana), Lehàr e Hazell, per concludere con una esibizione congiunta (“Trumpet Voluntary” di Henry Purcell) insieme agli Squilli Brass Ottoni della Scuola di Musica di Castelfiorentino. Il Concerto del Maggio Musicale Fiorentino sarà eseguito dai professori dell’Orchestra Claudio Quintavalla, Emanuele Antoniucci, Tobia Guerri, Stefano Benedetti (trombe), Michele Canori (corno), Giovanni Dominicis, Massimo Castagnino (tromboni tenori), Gabriele Malloggi (trombone basso), Andrea D’Amico (eufonio), Mario Barsotti (basso tuba).

Dopo il concerto di domenica, il giugno musicale castellano contempla altri quattro concerti: “Musica in festa” (martedì 13 giugno, con i gruppi della scuola di musica della scuola materna Santa Maria Goretti e della Filarmonica Giuseppe Verdi), “Trio Jazz” (Percussioni, venerdì 16 giugno), “Guitarra mi amor” (mercoledì 28 giugno, a cura di Ensemble di Chitarre La Piccola e Orchestra Orpheus), “Cavalleria Rusticana” (venerdì 30 giugno, con l’Associazione Amici della Lirica Umberto Borsò, Corale Amedeo Bassi, Coro Lirico Castellano, Orchestra Orpheus). In caso di pioggia i concerti si terranno nella Chiesa di Santa Chiara. Per ulteriori informazioni scrivere una email a [email protected] oppure chiamare il 348 2839708.