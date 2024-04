Giovedì scatta lo sciopero: "Fermiamo la strage"

Un paio di settimane fa è toccato a un operaio di 33 anni di origine pakistana. L’incidente non gli è stato fatale ma ha causato importanti conseguenze. Rimasto ferito in un infortunio sul lavoro (schiacciato sotto una pressa con gravissime ferite al braccio e al torace), il dipendente di un’azienda di Stabbia, Cerreto Guidi, ora è fuori pericolo. L’intervento gli ha salvato la vita, ma i danni riportati sono permanenti. Non ha avuto la stessa sorte Claudio Rosi che pochi giorni prima a soli 59 è rimasto vittima di un incidente nelle campagne di Gambassi Terme dopo essersi ferito con una motosega durante la potatura di alcune piante. Un elenco nero che non fa dell’Empolese Valdelsa un’isola felice, se di sicurezza sul lavoro si parla. Ecco perché è stata scelta come città proprio Empoli, per l’organizzazione del presidio Cgil e Uil che si terrà giovedì alle 10,30 in piazza della Vittoria.

Sono due le realtà dell’area metropolitana dove ci si mobiliterà nell’ambito dello sciopero nazionale. Oltre a Empoli anche Le Sieci, Pontassieve, teatro di un’altra morte sul lavoro, quella che ha investito un operaio straniero di 36 anni di turno in una ditta di recupero di materiale ferroso. "Come Cgil Empolese Valdelsa – afferma il coordinatore Gianluca Lacoppola – ci teniamo a sottolineare come anche in questo territorio gli incidenti si leghino alle generali condizioni di lavoro che stanno peggiorando: aumento di ritmi di lavoro, aumento della precarietà legata a lavori su commessa, diffusione di appalti e subappalti. Siamo in presenza di scarsa formazione e poca comunicazione sui rischi che si corrono lavorando. Non a caso gli incidenti si verificano spesso nei primi giorni di lavoro e vedono coinvolti lavoratori stranieri, costretti ad accettare sotto ricatto lavori più pericolosi senza chiedere maggiori tutele".

Nella piazza empolese si incroceranno le braccia per protestare contro un tessuto produttivo che non punta sulla sicurezza, sulla salute, sulla qualità e che quindi è destinato a impoverirsi. Il presidio empolese (che prevede anche alcuni interventi da parte del sindacato) si inserisce nella mobilitazione generale la cui ragione principale è riassunta nello slogan "zero morti sul lavoro". "Bisogna rafforzare le attività di vigilanza e prevenzione incrementando le assunzioni nell’Ispettorato del lavoro e nelle Asl. Non è pensabile andare al lavoro senza un’adeguata formazione. Il diritto alla formazione continua deve essere per tutti". C’è poi la partita della riforma fiscale. Lavoratori dipendenti e pensionati pagano oltre il 90% del gettito Irpef, mentre intere categorie economiche continuano a non pagare fino al 70% delle imposte dovute. L’evasione è di 90 miliardi all’anno. "La delega che il governo sta applicando introduce nuove sanatorie, condoni e concordati. Non tassa gli extraprofitti, favorisce le rendite finanziare e immobiliari, il lavoro autonomo benestante e le grandi ricchezze. Un’ impostazione che va contrastata".

Y.C.