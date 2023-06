Giovani musicisti in concerto Successo del concorso a La Tinaia

Tra i tanti eventi in programma nel weekend scorso, c’è stato spazio anche per la musica. Decine di giovani musicisti provenienti da varie zone d’Italia, tra cui un gruppo di Avellino, si sono esibiti nell’auditorium La Tinaia del parco Corsini in occasione del Concorso nazionale per studenti di scuole medie e licei promosso dall’Associazione Culturale Silver e dall’Orchestra d’archi Ferruccio Benvenuto Busoni Giunto alla sua ottava edizione, il concorso rappresenta da anni uno degli appuntamenti riconosciuti a livello nazionale nel panorama scolastico e musicale. Il fine settimana scorso è stato davvero intenso per Fucecchio che è stato palcoscenico della Festa dello Sport, della passeggiata per Astro - lotta contro il tumore al seno, dei Giochi di Maggio, del Vespa Rave (con appassionati da tutta Italia), della, Festa del Vento al Lago I Salici. Infine anche la domenica al Museo, e spettacolo teatrale "Le Allegre" a Galleno.