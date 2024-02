Giovani e nuovi progetti. Attesa per la borsa di studio

Ottimo riscontro per la presentazione della borsa di studio ’Giovani menti, grandi imprese’. Il capitolo Bni Cuoio ringrazia in particolare gli insegnanti e i dirigenti scolastici intervenuti alla presentazione, come le autorità locali. In accordo con gli istituti

superiori che ne hanno fatto richiesta, è stata disposta la proroga di 15 giorni per la

presentazione delle domande, dal 31 marzo al 15 aprile, così da permettere ai ragazzi e alle ragazze di portare avanti i progetti scolastici già in essere.

La prima edizione della borsa di studio è un’iniziativa di Bni Cuoio, per stimolare la competenza imprenditoriale dei ragazzi e delle ragazze delle classi III, IV e V degli istituti superiori della Valdera, della zona del Cuoio e dell’Empolese Valdelsa. Sono previsti premi per i progetti vincitori, dai 1000 ai 250 euro. Il premio per l’istituto più rappresentato vale 1000 euro. Una possibilità preziosa, dunque, per gli studenti di vedere i propri progetti e le proprie idee prendere una forma concreta.