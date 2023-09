Giovani e cultura della memoria Ecco tre giorni di iniziative Tra concerti e impegno sociale

La cultura della memoria tra concerti e spettacoli. E, soprattutto, in mezzo ai giovani. Ecco tre giorni di laboratori, tavole rotonde aperte a tutti, approfondimenti su buone pratiche e attivismo, mostre, installazioni, esplorazioni in bici e trekking esperienziale. Tutto questo da venerdì a domenica alla Limonaia è ’Festivalto’. Dopo il riuscito esordio della manifestazione, l’anno passato a Monte Sole (Marzabotto, Bologna), questa seconda edizione intende sviluppare l’interazione e lo scambio fra i due territori, emiliano e toscano, quel “cammino interregionale” nell’ottica di promuovere e sviluppare la cooperazione fra le due regioni e i comuni coinvolti.

Tra memoria e impegno, appunto, tante iniziative. Fra gli ospiti musicali Giorgio Canali & Rossofuoco e Lamante (venerdì), Meg e Guinevere (sabato). Domenica spazio al teatro con ’Diciassette proiettili la trafissero nel petto’, spettacolo ideato e diretto da Firenza Guidi, a cura di Elan Frantoio. Tutte le sere, a seguire, dj-set con Fritz Orlowski, Fulci e altri ospiti. Gli spettacoli si svolgeranno negli spazi all’aperto de La Limonaia. Socialità e futuro avranno un ruolo importante.

’La mobilità dolce: tra turismo, arte ed ecologia’ è il titolo della tavola rotonda in programma sabato 9 alle 17,30 in cui sarà presentato il progetto di mappatura dei percorsi del territorio curato dai volontari di Legambiente di Pistoia, Prato e Quarrata. Domenica alle 16.30, si terrà la tavola rotonda ’I luoghi della memoria’, appuntamento al quale prenderanno parte rappresentanti ed enti delle città della memoria per una riflessione rivolta alle giovani generazioni. Tre i laboratori di Festivalto 2023: venerdì alle 17 ’Omnia cum tempore - Un viaggio tra passato presente e futuro’, a cura di Fucecchio E’ Libera, con la partecipazione dei Giovani di Legambiente e del formatore del campus, Robert Bot. Sabato dalle 16 alle 17, ’Lab Ici’ (a cura di Lemon, Asimismo, Legambiente, Daccordi Cicli) dedicato alla mobilità sostenibile e all’uso della bicicletta per brevi e lunghi viaggi. Sempre sabato dalle ore 16 ’I nidi artificiali: laboratorio e mostra di realizzazione di nidi artificiali per uccelli selvatici’, a cura di Legambiente Circolo di Pistoia; nel corso del laboratorio, incontro con Samuele Pesce, autore del libro ’Birgarden. Custodi di vita’. Non poteva mancare, la domenica, l’escursione in bici alla scoperta del Padule di Fucecchio, in collaborazione con Daccordi Cicli.

Nei giorni del festival è possibile cenare negli spazi all’aperto grazie alla presenza di truck food. Tra tante emozioni. Musicali e umane.