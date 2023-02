Giovani e bonus cultura In programma giovedì l’incontro informativo

L’Informagiovani di Fucecchio organizza un incontro informativo giovedì alle 15,30 per aiutare i giovani nati nel 2004 nell’adesione al Bonus Cultura e nella creazione dell’identità digitale Spid in modo gratuito. Il Bonus Cultura è un voucher del valore di 500 euro da spendere in libri, cinema, teatro, musei, corsi di formazione, abbonamenti ai quotidiani e altri servizi culturali gestibile da www.18app.italia.it che i ragazzi e le ragazze nati nel 2004 potranno richiedere fino al 31 ottobre di quest’anno e dovranno utilizzare entro il 30 aprile 2024. Gli acquisti con 18app possono essere effettuati sia in un negozio fisico sia online. Sul portale dedicato è possibile verificare, inserendo il nome e l’indirizzo del negozio, se nel punto vendita fisico o online dove si vuole effettuare l’acquisto è possibile utilizzare 18app. Il bonus cultura È stato introdotto nel 2016 dal governo Renzi e da allora rinnovato ogni anno.