Giovani coppie con figli che si aiutano nel quotidiano "Ci vogliamo bene, i bambini giocano insieme"

Il fiocco rosa alla porta di uno degli appartamenti del condominio solidale è per la piccola Jamaima, nata al San Giuseppe soltanto un mese fa. "Quando sono arrivata a Empoli - racconta mamma Olivia, cohouser originaria del Camerun - ero al termine della gravidanza. Il giorno del travaglio mio marito era a lavoro, fa il magazziniere alla Revet: in sua assenza il mio vicino è stato indispensabile. Mi ha aiutato, a lui ho affidato gli altri miei bambini. Mi sono sentita al sicuro. Qui siamo come una famiglia". E quella di Olivia, mediatrice culturale in maternità, ha varcato la soglia di piazza XXIV Luglio tre mesi fa.

"Abitavamo a Firenze ma l’affitto era altissimo. Qua con 720 euro riusciamo a pagare le bollette, la casa e a vivere serenamente. Il contratto è di tre anni. Il valore aggiunto? Il cous cous di Sara. E’ bello scambiarsi ricette". Anche Sara al momento è in maternità: arrivata in Italia dal Marocco 18 anni fa, quando era solo un’adolescente, a Empoli ha coronato il sogno di diventare mamma. Per tre volte. Ha due gemelline di 7 anni e un bimbo che proprio ieri, durante l’inaugurazione, ha festeggiato il suo primo compleanno. "Il vicinato qui è prezioso - racconta la giovane mamma marocchina - Ho vissuto tanti anni a Gallarate, non mi mancava niente ma non mi sono mai sentita in famiglia. Essendo straniera, con i miei cari in Marocco, qui ho trovato accoglienza e vicinanza, famiglie sulle quali poter contare. Se mi manca il sale? Busso. Ci sono altre tre famiglie marocchine, ma qui non conta di dove sei: ci vogliamo bene, i bambini giocano insieme". Obiettivo dell’estate, allestire gli spazi comuni con giochi e libreria, utilissimi ora che è finita la scuola. "E magari una lavanderia e una cucina comune per organizzare feste e condividere momenti con i nostri figli".

