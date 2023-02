Giovane morto in un incidente La battaglia contro l’archiviazione

Il pubblico ministero ha rinnovato la richiesta di archiviazione. Il giudice si è riservato. Fuori, la famiglia, che si è opposta con gli avvocati Leonardo Bertani e Nicola Batoni, appende uno striscione sul Palazzo "Giustizia e verità per Matteo". Matteo Grilli, 26 anni, di Putignano, grande tifoso del Pisa, morì a settembre 2020 all’altezza di San Piero, al bivio di ingresso della Superstrada Fipili. Uno scontro frontale, molto violento. Per Matteo i soccorsi non poterono nulla.

Due vetture, una Renault Clio condotta da un 20enne di Fucecchio con a bordo una ragazza, in direzione di marcia San Piero – casello di Pisa Centro - e una Fiat Panda. Quest’ultima condotta da un ventiseienne di Pisa, con a bordo due coetanei, tra cui Matteo, che arrivava dal casello di Pisa Centro. La Renault Clio prese fuoco e fu avvolta dalle fiamme, ma gli occupanti riuscirono ad uscire in tempo e a mettersi in salvo prima che il mezzo si trasformasse in una trappola. Tre dei ragazzi coinvolti, residenti in provincia, furono ricoverati a Cisanello. In poco tempo quel punto divenne un via vai di ambulanze e vigili del fuoco. Ieri è stata rinnovata la richiesta di archiviazione del caso da parte del pm Aldo Mantovani: il giudice Laghezza dovrà sciogliere la riserva tra qualche giorno. I genitori della vittima si oppongono all’archiviazione. "Occorre precisare meglio come accadde l’incidente".