Giorno della Memoria. Una serata a Galleno

C’è ancora un appuntamento per celebrare il Giorno della memoria. L’oratorio parrocchiale All’Ombra del Campanile, con il patrocinio dei Comuni di Fucecchio e Castelfranco ed in collaborazione con il Gruppo Fratres Galleno Pinete, la Pro Loco di Galleno e le associazioni Fucecchioèlibera e Lovett e il Lupo, organizza una serata in programma sabato 3 febbraio alle 21,15. L’appuntamento è nella sede della Pro Lo di Galleno. La serata si svolgerà fra letture e racconti a cura di dei giovani di Fucecchioèlibera – particolarmente impegnati sul fronte della memoria – e la rappresentazione teatrale "Tempesta" a cura di Lovett e il Lupo. I giovani. lo ricordiamo, nei giorni scorsi sono stati anche i protagonisti del riocordo una strage che non si può dimenticare: quella del 23 agosto 1944 alcuni reparti dell’esercito nazista massacrarono indiscriminatamente, con metodi da guerra e di artiglieria pesante, 174 civili, fra cui neonati e anziani, all’interno del Padule di Fucecchio.