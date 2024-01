Giorno della Memoria: "Quella notte maledetta in cui presero il babbo. Oggi tanta superficialità"

Montelupo Fiorentino, 27 gennaio 2024 – “Fossi! Fossi! Scenda giù. La vogliono in caserma". Se lo ricorda bene, quel vocione. "Mi squarciò il sonno e poi l’anima. Salirono in tre, vestiti di scuro, con degli stivaloni neri, pesanti, e i cappelli. Piombarono in camera da letto e mi strapparono via il babbo. Ho quasi 87 anni, sa. Non mi ricordo cosa ho mangiato per cena. Ma di quella notte mi è rimasto addosso tutto il dolore". Liliana Fossi aveva 7 anni quando fu testimone della deportazione del padre: Dante Fossi, detto Micca, del 1903. Nato a Montelupo Fiorentino e morto il 25 aprile del ’45 a Ebensee. Accadde tutto in via Torre 33, 80 anni fa.

Che ricordo ha di suo padre?

"Era una persona umile, lavorava alla vetreria Nardi, faceva i turni di sei ore e tutti i sabati andava a riscuotere. Di tessere lui non ne ha mai volute e questo gli è costato la vita. Eravamo una famiglia semplice, ma felice. C’era tranquillità in casa. Almeno fino a quella notte maledetta".

Non l’ha dimenticata quella notte…

"Dormivo insieme ai miei genitori, per abitudine. I miei fratelli di 12 e 15 anni stavano nell’altra stanza. Quando arrivarono i fascisti, nessuno si immaginava che non lo avremmo più rivisto, il babbo. ‘Dante, piglia il cappotto che è freddo’, gli disse la mamma. Ma lui credeva di tornare e lo lasciò sulla sedia. Fu veloce, un inganno".

E poi?

"Poi, dietro la cantonata, le guardie e il babbo incontrarono mio zio Adolfo, di Samminiatello, detto Leggerino, che a mezzanotte stava entrando in fabbrica. ‘Vieni anche te in caserma’, gli dissero. Lasciò la bici in strada, e andò anche lui incontro alla morte".

Sua madre come reagì?

"Quando non vide tornare suo marito, prese quel cappotto grigio e andò in caserma per portarglielo. Ma lui non c’era già più. Era sul vagone merci diretto verso la Germania".

Quel che successe dopo, come lo ha scoperto?

"Sempre da bambina, incontrando alcuni sopravvissuti. A Mauthausen babbo è campato un anno meno 8 giorni, zio Adolfo morì prima, a Ebensee. Erano separati da una rete, si salutavano ogni mattina. Poi un giorno babbo non lo vide più. ‘Si è litigato una pagnotta con un polacco, è stato cremato’, gli dissero. Quella stessa notte al babbo, che era già un mucchio di ossa, venne un attacco di cuore. Morì dal dolore".

Che esempio è stato per lei?

"Era esattamente come me, sosteneva tutti, dava coraggio agli altri. Portava le pietre a chi non ce la faceva, su per la scala della morte. Marco Giannardi ai fratelli Fossi deve la vita".

Lo ha mai conosciuto?

"Non ho avuto modo. Giannardi (empolese, originario di Livorno, ndr ) conobbe Micca e Leggerino sul treno che da Firenze li aveva portati in Germania. Lo nascosero quando si ammalò, si accollarono anche la sua parte di lavoro".

Cosa le ha lasciato suo padre?

"La libertà di non fare quel che non si ritiene giusto. Era un ribelle, uno spirito libero. E così sono cresciuta io. L’ho imitato in tante cose, anche quando pativo la fame. Per arrotondare andava in bici a portare i bicchieri che teneva nella cesta ai contadini, per avere in cambio del pane, delle noci, uova. Quando lo presero, io e i miei fratelli come fossimo accattoni tornammo dagli stessi contadini. Senza bicchieri ma con i pesci pescati in Pesa. In cambio, solo qualche fico secco. Mi ha insegnato ad arrangiarmi anche quando si soffre parecchio".

Ha mai pensato a come sarebbe stato se quella notte non fosse mai esistita?

"Era amoroso, festoso, per nulla chiuso, il mio babbo. Esprimeva ciò che sentiva. Ho sofferto questo amore non dato, un sentimento che non ho più avuto. Penso a questo. Al rapporto che avrei potuto godermi".

Anche la sua famiglia ha fatto causa alla repubblica federale di Germania. Cosa si aspetta dopo tutti questi anni?

"Non so più in cosa credere. Ma a parlare nelle scuole continuo ad andare".

E cosa ha trovato?

"Mi è anche capitato di incontrare il bidello fascista o il ragazzo che ha criticato la mia presenza dal banco dell’ultima fila. Ogni volta è un colpo al cuore. Ti viene l’avvilimento".

Cos’è la memoria?

"Dolore".

E i giovani di oggi la capiscono?

"C’è tanta superficialità. Ma ce la mettiamo, ce la metto tutta.