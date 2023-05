Giornata sulla fibromialgia La malattia invisibile

EMPOLI

La sua storia l’avevamo raccontata in occasione del "Premio Contessa Emilia" ideato dalla Commissione pari opportunità e dal Comune di Empoli per valorizzare le donne coraggio. Anna Maria Tinacci non è solo un’operatrice socio sanitaria ma anche la presidente dell’associazione "Algea", realtà fondata nel 2020 a Empoli per sensibilizzare a livello regionale e nazionale sul tema della fibromialgia. Una malattia cronica per la quale non esiste una cura e con cui Tinacci convive da più di 30 anni. Non è un caso se domani nella "Giornata Mondiale sulla Fibromialgia", l’ospedale San Giuseppe insieme ad "Algea" accende i riflettori sulla patologia, di cui non si parla abbastanza. Dalle 16.30 alle 19 si potrà partecipare a un pomeriggio informativo nella Sala Galleria, con professionisti sanitari ed esperti. Vicino all’ingresso del presidio ospedaliero sarà anche inaugurata una panchina simbolo, di colore viola.

In Italia si stimano circa 2 milioni di casi di fibromialgia: si tratta di una patologia cronica caratterizzata da dolore muscolo-scheletrico diffuso e da sintomi di accompagnamento che impattano in maniera importante sulla qualità di vita delle persone affette. Per questo, accanto alle cure tradizionali, si stanno sempre più diffondendo terapie farmacologiche e non, mirate ad alleviare non solo il dolore, ma anche i sintomi di accompagnamento. Il Centro multidisciplinare di terapia del dolore di Empoli, coordinato dal dottor Stefano Giannoni, referente per la terapia antalgica in zona empolese, si propone di mettere in atto trattamenti il più possibile personalizzati, secondo percorsi che coinvolgano figure professionali e strategie terapeutiche diverse, nell’ottica di un approccio multidisciplinare integrato e di una presa in carico globale degli assistiti e delle loro famiglie.

Durante l’iniziativa informativa la tematica verrà trattata da diversi punti di vista, dal sospetto di fibromialgia in medicina generale, ai disturbi funzionali gastrointestinali, a quelli psichici, e poi la medicina di genere, le terapie utilizzate e lo stato attuale della malattia. Insieme ad Anna Maria Tinacci interverranno Enrico Sostegni, presidente Commissione sanità del Consiglio regionale e Laura Rimi del Comitato pari opportunità. Ma sono tanti i professionisti pronti a portare il proprio contributo: medici di famiglia, psicologi ed immunologi. "Questa iniziativa - precisa la dottoressa Silvia Guarducci, direttore sanitario del San Giuseppe - è fondamentale per portare all’attenzione una tematica poco nota. Il nostro Centro multidisciplinare di terapia del dolore è un punto di riferimento per il trattamento di questa patologia". "La fibromialgia - aggiunge Tinacci - è una malattia invisibile. Al momento non è inclusa negli elenchi ministeriali delle patologie croniche e quindi non è nei livelli essenziali di assistenza. Ecco perchè è fondamentale essere riusciti ad organizzare insieme all’Asl Toscana Centro una giornata informativa".

Y.C.