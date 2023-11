Giornata mondiale del diabete, l’intervento del vicesindaco Donnini

Per celebrare la giornata mondiale del diabete, che ricorreva il 14 novembre il vicesindaco Emma Donnini, ha partecipato a un corso dedicato alla formazione del personale docente e ausiliario sulla tutela del bambino con diabete di tipo 1 in ambito scolastico, promosso dall’azienda ospedaliera universitaria Meyer. "Una giornata molto importante, alla quale ho voluto partecipare innanzitutto per ringraziare il Meyer per il costante impegno che ripone sul tema della formazione del personale scolastico - spiega - in particolare per temi così delicati come quello del diabete". "Un grazie speciale alla dottoressa Sonia Toni del Meyer, alla dottoressa Paola Pisanti, esperto in malattie croniche del Ministero della Salute e al consiglio delle ragazze e dei ragazzi del Meyer – ha aggiunto – in particolar modo a due ragazze affette da diabete di tipo 1, Viola Giunti e Rachele Pasquini, che hanno scelto di portare la loro importante testimonianza".