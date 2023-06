Giornata di festa Inaugurazione di tre mezzi

EMPOLI

Le Pubbliche Assistenze di Empoli festeggiano i centoquaranta anni dalla fondazione. Un traguardo prestigioso che sarà salutato con l’inaugurazione di ben tre nuovi mezzi: una nuova ambulanza e due nuove auto. L’evento è in programma per oggi pomeriggio presso la sede dell’associazione, in via XX Settembre 17 a Empoli. Volontari, personale e soci delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli e Castelfiorentino si ritroveranno alle 16.30. Dopo il convegno sulla lunga e gloriosa storia dell’associazione; alle 19 è previsto il taglio del nastro dei nuovi veicoli che entreranno a far parte della dotazione delle Pubbliche Assistenze per i servizi sul territorio. La giornata di festa proseguirà con una cena collettiva.