Giornata della Memoria. Eventi per non dimenticare

Onorare il ricordo di chi non c’è più attraverso l’arte, il teatro, la musica e l’incontro tra generazioni. La mappa degli eventi organizzati nell’Empolese Valdelsa per sabato, Giornata della Memoria, è variegata; ogni Comune richiama, come può, l’attenzione sul dramma dell’Olocausto. A Empoli si anticipano le iniziative già a domani; l’appuntamento è nella sala della adunanza della Misericordia di via Cavour dove Aned organizza alle 17 una proiezione sul tema della deportazione. Dal cinema al teatro, per non dimenticare. Si chiama "Lettere su legno" la rappresentazione che andrà in scena – in collaborazione con Anpi – al teatro del Popolo di Castelfiorentino, domani alle 21. Protagonisti Guido e Sara, due giovani ragazzi ebrei che si innamorano durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale in una Firenze occupata dal fascismo e dalle leggi antisemite. Una storia struggente che parla di amore, ma anche di speranza in un tempo che sembra lontano da oggi, ma che è molto più vicino di quanto si possa immaginare. Il sipario si alzerà già alle 10 del mattino per gli studenti dell’Istituto Enriques di Castelfiorentino. Ancora un appuntamento, domani sera, alla biblioteca Emma Perodi. Cerreto Guidi si prepara a celebrare la Giornata - istituita nel 2000 con l’obiettivo di contribuire a una riflessione su un drammatico periodo della nostra storia - tramite la lettura. Alle 21.15 sarà presentato "Kassenbuch", il diario di prigionia di Serafino Bianconi, trascritto dalla nipote Francesca. Bianconi fu deportato nel 1944 nel campo di lavoro tedesco di Luckenwalde e "Kassenbuch" è un quaderno di contabilità che l’uomo utilizzò per farne il suo diario. Il libro sarà presentato dalla sindaca Simona Rossetti, l’ingresso è gratuito. Spostandosi a Montespertoli si potrà partecipare invece alla conferenza "Un eroe dimenticato. La storia del Maresciallo Carmelo Gorgone".

Domenica alle 18 all’Auditorium Mauro Marconcini del Centro per la cultura della vite e del vino i Lecci, in via Lucardese si racconteranno le gesta di Gorgone, il maresciallo dei Carabinieri che si adoperò per aiutare i perseguitati dal nazifascismo sul territorio. Infine Montelupo Fiorentino, dove il ciclo di iniziative dedicate alla memoria prende il via già stasera con la doppia proiezione (alle 19 e alle 21.15) al Mmab del film "Lui è tornato", ambientato nella Berlino del 2014 con un Adolf Hitler che, misteriosamente, ritorna in vita. Sabato alle 11 l’inaugurazione della piazza intitolata a Francesco Bitossi, commendatore presidente dell’Unione Fornaci della Terracotta di Samminiatello, deportato nei campi lavoro tedeschi nel luglio del 1944.

Parallelamente prosegue il calendario di eventi promosso dalla Regione Toscana fino a sabato. Oggi al Cinema La Compagnia di Firenze è in programma dalle 9.15 circa "Memoria e conoscenza: semi di pace", l’edizione 2024 del Meeting con gli studenti delle scuole superiori. Anche quest’anno la manifestazione è organizzata dalla Regione insieme alla Fondazione museo della deportazione e della Resistenza, l’Istituto storico toscano della Resistenza e dell’età contemporanea, in collaborazione con Ufficio scolastico regionale e Fondazione Sistema Toscana, nell’ambito di GiovaniSì. Ragazze e ragazzi gremiranno la platea da oltre 400 posti e in migliaia di collegheranno on line. Tra musica, parole, video, ascolteranno le testimonianze di chi è sopravvissuto alla Shoah e alle persecuzioni, come quelle delle sorelle Andra e Tatiana Bucci. Interverranno, tra gli altri, anche il governatore Eugenio Giani e l’assessora all’istruzione e alla cultura della Memoria Alessandra Nardini.

Y.C.