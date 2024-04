Giornata dei bambini. Parrocchie in fermento

Macchina organizzativa in pieno svolgimento. Su invito del vescovo Giovanni Paccosi, la diocesi si accinge a partecipare alla Giornata Mondiale dei Bambini a Roma del 26 maggio. In attesa di conoscere i dettagli sullo svolgimento dell’iniziativa, le parrocchie sono invitate a organizzarsi raccogliendo le iscrizioni dei ragazzi. Iscrizioni che sono poi da inviare all’ufficio catechistico diocesano entro tutta la giornata di lunedì 15 aprile, in modo che possano essere trasmesse a Roma con congruo anticipo. Il responsabile dell’ufficio catechistico diocesano, don Udoji, precisa che le parrocchie che non fossero in grado di organizzare un pullman in autonomia, possono contattare parrocchie vicine e allestire insieme un mezzo di trasporto. A questo fine si può interpellare direttamente anche l’ufficio catechistico. Papa Francesco nell’indire questo appuntamento, che è alla sua prima edizione, ha inviato a tutti i bambini del mondo un messaggio. Le parrocchie e i gruppi interessati devono inviare la propria adesione all’Ucd per email: [email protected], oppure tramite messaggio whatsapp al numero 351-295372.