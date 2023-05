Giornata celiachia Un menù speciale

Il Comune di Empoli aderisce alla Settimana della celiachia e nel giorno in cui si celebra la giornata internazionale di questa patologia, il 16 maggio, sarà servito un menù senza glutine nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado (nel caso sia prevista la mensa). La giornata diventa così occasione di esperienza, di condivisione tra bambine e bambini e di sensibilizzazione su celiachia e dieta senza glutine, in un momento molto importante, come quello dello stare insieme a tavola. Il menù previsto e scelto per questa giornata è: riso alle zucchine, cecina e pomodori e come dessertfrutta un budino al cioccolato. Il menù senza glutine verrà proposto anche a tutti coloro che seguono diete speciali, compatibilmente con gli alimenti esclusi dalla loro dieta.