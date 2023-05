Gioco d’azzardo e vite rovinate Caritas apre lo sportello d’ascolto "È un dramma, si può anche morire"

di Carlo Baroni

Di gioco d’azzardo si può anche morire. Così un nuovo sportello di ascolto contro i rischi del gioco d’azzardo è attivo anche a Ponte a Elsa per iniziativa della Caritas della diocesi di San Miniato. Una scelta per potenziare l’impegno sul territorio su un fronte difficile e in crescita, un fenomeno trasversale in continua evoluzione, che conta numeri impressionanti. Secondo l’ultimo report presentato nei mesi scorsi nei comuni della diocesi sono stati spesi oltre 183 milioni di euro, ne sono stati vinti 149 e alla fine sono stati bruciati 34 milioni e 300mila euro. ll triste primato del territorio della diocesi di San Miniato lo detiene il Comune di Fucecchio: 27milioni e mezzo giocati, 22 vinti, più di 5 in fumo. Anche Cerreto Guidi ha perso molto: quasi 2 milioni e mezzo, e la piccola Larciano ha superato il milione. Soldi bruciati nel gioco legale. Nessuno fa pari. Perché? "Il banco vince sempre". Il gioco seduce, ammalia e rovina. "E di gioco, purtroppo, si può anche morire", hanno detto dalla Caritas nel presentare l’iniziativa. Lo sportello è stato attivato grazie alla collaborazione con la cooperativa sociale ’Il Cammino’, ente coordinatore dei due progetti regionali riferiti al disturbo da gioco d’azzardo, ’Game-L-Over’ e ’Velia’, rivolto alla popolazione femminile, e avrà un’apertura quindicinale: il primo e il terzo martedì del mese nei locali della parrocchia Santo Stefano Protomartire, a Ponte a Elsa, dalle 16 alle 18. Lo sportello fornirà un servizio di ascolto, di orientamento e di accompagnamento verso i servizi sociali dedicati alla dipendenza da gioco d’azzardo non solo alle persone che vivono la dipendenza come giocatore o giocatrice, ma anche ai familiari coinvolti. L’iniziativa è stata presentata nei giorni scorsi durante l’evento ’Ascoltare e fare rete: capisaldi contro il gioco d’azzardo’, al quale è intervenuto anche padre Tiziano Molteni, parroco di Ponte a Elsa. L’incontro, poi, si è concentrato sui temi dell’impegno Caritas e dell’importanza di fare rete, dei dati territoriali del gioco d’azzardo, dei rischi e della prevenzione, con il contributo di don Armando Zappolini, direttore di Caritas e portavoce della campagna nazionale ’Mettiamoci in gioco’, Emiliano Contini, coordinatore del progetto ’Game-L-Over’, ed Elena Maria Caciagli, assistente sociale della cooperativa ’Il Cammino’.