Giochi, racconti e stupore. Subito tante iniziative

Porte aperte, i primi ospiti sono già in fila, pronti a scoprire la nuova biblioteca. Dopo il taglio del nastro, il Palazzo ha subito accolto i baby lettori, i membri del Consiglio comunale delle bambine e dei bambini di Empoli. Insieme al vicesindaco Fabio Barsottini, i piccoli hanno avuto l’occasione di visitare gli spazi e sperimentare le funzioni di cui tutti i loro coetanei empolesi potranno usufruire. E non ci si ferma qui. Il calendario è già ricco di iniziative che coloreranno le sale della struttura di via Paladini già da oggi. Dalle 9,30 alle 11 in Sala Morbida c’è ’Chi ben comincia… Storie piccine per grandi giornate’, letture e giochi di movimento per rendere la giornata leggendaria, un’attività adatta ai bambini dai 18 ai 36 mesi.

Negli stessi locali troveranno spazio le "Letture piccine piccine picciò" nel pomeriggio: tre appuntamenti di coccole e risate rivolti a lettori in crescita. Fino alle 12,30 nella Sala Torre torna la tradizionale ’Ora del Racconto’, per i piccoli dai 4 agli 8 anni. A fare da sfondo alle divertenti letture animate sarà l’antico camino della Torre dei Righi. Ma prima, ’Benvenuti a Palazzo’; al primo piano in tre momenti diversi (alle 9.30, alle 10.30 e alle 11.30) un eccentrico personaggio di Giallo Mare Minimal Teatro, sbucato dalle stanze segrete di Palazzo Leggenda, accoglierà gli ospiti per guidarli in una passeggiata animata, alla scoperta dei tre piani della nuova biblioteca.

Al terzo piano nel pomeriggio, alle 16.15, alle 17 e alle 18 ’Uno sguardo nuovo sulla città’, per bambini dai 9 ai 12 anni. Sarà suggestivo spostarsi nella Sala Torre e in Sala Camino per le ’Storie del focolare. Racconti e leggende dal sapore d’altri tempi’. Sotto la volta del Camino della Torre dei Righi un cantastorie racconterà in chiave moderna storie e leggende che vengono da lontano. Palazzo Leggenda sarà aperto al pubblico il martedì dalle 9 alle 13, il mercoledì e il venerdì dalle 14 alle 19, il giovedì e il sabato in entrambe le fasce orarie, e l’ultima domenica di ogni mese sempre dalle 9 alle 13. Domani, prima domenica di apertura, gli interessati potranno accedere anche dalle 16 alle 19. Si consiglia la prenotazione alle attività chiamando allo 0571 757840.