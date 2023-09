Giochi e percorsi al Parco di Canonica a Certaldoun Pomeriggio

CERTALDO

Un pomeriggio all’insegna della natura per bambini e bambine dai 5 agli 11 anni e i loro genitori. L’appuntamento è domenica prossima alle 15.15 presso il bar del parco di Canonica, dove a partire dalle 15.30 inizieranno le attività. Giochi di movimento e percorsi sugli alberi con corde basse, con genitori e figli che saranno invitati a collaborare per superare prove ed ostacoli mettendosi alla prova utilizzando le proprie abilità e percezioni selvatiche. Gli obiettivi dell’iniziativa sono quelli di mettersi in relazione con se stessi e gli altri attraverso la pratica del cerchio e della condivisione, connettendosi ai propri sensi e alla propria parte selvatica, imparando così a conoscere le proprie abilità ed i propri limiti attraverso l’esperienza diretta e progressiva con la dimensione del rischio guidata dall’adulto. Tutte le strutture che saranno allestite, verranno montate proteggendo gli alberi nell’assoluto rispetto di ogni forma vivente. Per partecipare è obbligatoria l’iscrizione, che dovrà essere effettuata entro domani telefonando al 347 6315989 o rivolgendosi alla sede dell’associazione Anthos allo 0571 668534 il sabato dalle 10.30 alle 12.30. I posti limitati (massimo 15 bambini) e l’iniziativa sarà effettuata solo se sarà raggiunto il numero minimo di 6 bambini. Per motivi assicurativi i bambini che parteciperanno saranno tesserati gratuitamente.