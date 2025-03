Giglioli eletta segretaria della Lega Empolese

Susi Giglioli è la nuova segretaria della Lega Empolese, che comprenderà i comuni di Empoli, Castelfiorentino, Certaldo, Vinci, Montelupo, Montespertoli, Capraia e Limite. E’ il risultato del congresso del Carroccio di Sovigliana, alla presenza dell’europarlamentare Susanna Ceccardi, la candidata presidente per la Lega alle elezioni regionali Elena Meini, il segretario provinciale Federico Bussolin e il vice Marco Cordone. Nell’occasione è stato eletto anche il nuovo direttivo, composto da Damiano Baldini, Carlotta Paolieri, Eliseo Palazzo, Andrea Picchielli, Daniela Bonfanti e Thomas Die. "La determinazione è un requisito fondamentale per chi si trova a fare opposizione nella provincia di Firenze, un territorio in cui il predominio politico del centrosinistra è rimasto finora incontrastato. Ogni eletto o rappresentante politico svolge un ruolo essenziale nel garantire l’equilibrio democratico per questo, considero un privilegio la fiducia che l’elettorato mi ha accordato", ha commentato Giglioli.