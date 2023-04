Giglioli a Falorni "Si sveglia ora"

Il sindaco Alessio Falorni, ha invocato l’aiuto del prefetto per risolvere il problema sicurezza a Castelfiorentino. Non si è fatta attendere la risposta della Lega. "Nel condividere l’amarezza del sindaco che sembra svegliarsi da un lungo torpore - dice la capogruppo del Carroccio, Susi Giglioli - mi è doveroso sottolineare qualche passaggio sempre accantonato come percezione dell’insicurezza. Il ministro degli Interni Piantedosi ha già predisposto l’aumento di organico grazie al fondo previsto nell’ultima legge di bilancio per 2100 assunzioni per Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco". Prosegue Giglioli. "Questa amministrazione ha bocciato la nostra richiesta della condivisione di una commissione straordinaria di sicurezza, ha rifiutato la richiesta di chiudere la stazione nelle ore notturne, ha firmato una petizione contro i ’decreti sicurezza’, non ha mai applicato nessun Daspo urbano, ha deriso la nostra proposta di richiedere l’esercito alla stazione. Allora sull’onda di questa improvvisa folgorazione sulla gravità in cui versa la sicurezza locale inviteremo sindaco e giunta a prendere una posizione chiara in merito all’istituzione del centro di rimpatrio in Toscana, argomento che i nuovi vertici del Pd sembrano non condividere".