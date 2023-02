Giacomo Cucini è numero uno per Emiliano Fossi

E’ stata consegnata anche la lista dei candidati con Elly Schlein ed Emiliano Fossi per l’assemblea nazionale e regionale che saranno eletti contestualmente durante le votazioni di domenica. "Per l’assemblea nazionale - fanno sapere dal quartier generale per l’Empolese Valdelsa – il rappresentante della nostra Federazione sarà Raffaele Donati dei Giovani Democratici, segretario di Circolo a Empoli e consigliere dell’Aned. La lista dell’Empolese Valdelsa per Emiliano Fossi Segretario è composta soprattutto da giovani, che hanno già esperienza politica o si sono affacciati alla vita del Partito in occasione di questo congresso, spinti dalle idee di Schlein e Fossi. La lista per l’assemble regionale è così composta: Giacomo Cucini,Sara Fluvi,Sandro Buggiani, Ottavia Viti, Gianni Bagnoli, Cristina Bortolai, Lorenzo Tombelli,Sara Cappelli, Amedeo Cantini, Veronica Campinoti, Simone Perini, Vittoria Alfaroli, Gabriele Frassi, Elena Ammirabile". "E’ un orgoglio essere capolista per Emiliano Fossi – ha detto Giacomo Cucini – e di un gruppo di donne e uomini che vogliono esprimere le loro idee e dare un contributo alla politica e al nuovo Partito. La Lista dimostra che vogliamo cambiare davvero e rappresentare una nuova classe dirigente fondata sul protagonismo dei giovani, sull’apertura ad altre forze sociali e politiche. E’ il miglior patrimonio politico che potevamo assicurare al partito della Toscana e al candidato segretario Fossi". "Siamo convinti di dare un contributo al Partito dell’Empolese Valdelsa per il valore delle candidate e candidati e per ciò che rappresentano – ha aggiunto la coordinatrice Lauraq Rimi – . Siamo soddisfatti della disponibilità di Simone Perini, componente di Articolo Uno, che ha deciso di partecipare al percorso costituente del Pd e all’elezione dei segretari regionali e nazionali".

Fran.Ca.