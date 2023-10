Gestione illecita di rifiuti. Sul camion 32 sacchi irregolari. Scattano il sequestro e la denuncia

Rifiuti ancora al centro di controlli. Con particolare riferimento alla gestione, ma anche al trasporto. Nell’ambito di quest’attenzione, i militari della stazione carabinieri forestale di Empoli, di concerto con la polizia municipale di Vinci hanno effettuato alcuni servizi mirati nel Comune di Vinci. Nel corso delle verifiche hanno attenzionato un autocarro cassonato, con scritte sulle fiancate, che era stato segnalato carico di rifiuti e parcheggiato in via Limitese. Il mezzo si trovava infatti nello stesso parcheggio e carico di rifiuti. Dalla consultazione delle banche dati – si apprende – il veicolo non risultava autorizzato al trasporto rifiuti.

Il carico consisteva in rifiuti speciali non pericolosi, classificati inerti, derivanti da attività di demolizione o ricostruzione di lavori edili, per un quantitativo di 32 sacchi neri da spazzatura pieni di rifiuti. Un quantitativo che è stata messo sotto la lente e sottoposto ad approfondimenti. Insieme al mezzo che li trasportava. Fatti i relativi accertamenti e approfondimenti di rito e di legge, con l’utilizzo di strumentazione tecnologica, l’automezzo risultava non avere la necessaria iscrizione all’albo nazionale Gestori Ambientali per il trasporto dei rifiuti e lo stesso veicolo non risultava inserito in alcuna autorizzazione legittimante tale attività, comprensiva degli estremi identificativi e dell’idoneità tecnica del mezzo utilizzato per il trasporto. In buona sostanza quel camion non poteva trasportare i rifiuti che, invece, si trovavano posizionati sul cassone. Alla luce di quanto accertato l’attività posta in essere dal soggetto identificato, si configura come un’attività di gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi. Una condotta che è sanzionata dalla normativa del Testo Unico Ambientale.

Di conseguenza i carabinieri forestali e la polizia municipale, pertanto hanno provveduto ad effettuare il sequestro penale del veicolo, della carta di circolazione e dei rifiuti e a segnalare all’autorità giudiziaria il proprietario per quelle che saranno le determinazioni di legge al riguardo.