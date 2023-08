Gestione illecita dei rifiuti Due denunce e una sanzione "Lavori senza permesso a costruire"

"Non era materiale riciclato" idoneo al tipo di utilizzo. Scatta la sanzione e la bonifica dell’area. I militari della stazione carabinieri forestale di Empoli, durante un servizio di controllo del territorio nel Comune di Vinci, hanno accertato – all’esito di una minuziosa indagine – l’utilizzazione di rifiuti da demolizione edile per la sistemazione di una viabilità a fondo naturale. Il materiale per la tipologia e la pezzatura disomogenea – è emerso dagli accertamenti – non poteva essere ricondotto infatti a materiale riciclato.

La strada dove era stato steso il materiale finito sotto la lente dei carabinieri è risultato avere una lunghezza di 100 metri lineari ed una larghezza media di circa 4,20 metri. Dalle indagini espletate, dunque, è emerso – si apprende – che il materiale utilizzato per la risistemazione della viabilità era derivato dalla demolizione di un fabbricato, di proprietà di una coppia, posto nelle immediate vicinanze della strada. I rifiuti derivanti dalla demolizione del fabbricato sono stati riutilizzati tal quale. Uno dei comproprietari, in sede di sopralluogo, ha dichiarato che le macerie erano state da lui sistemate sul tratto di strada circa un anno prima. Da qui sono partiti ulteriori approfondimenti. Il Comune di Vinci interpellato per la qualificazione del tratto di strada oggetto di accertamento, ha riferito che era stato realizzato in assenza di permesso di costruire. I due comproprietari, produttori dei rifiuti, sono stati segnalati all’autorità giudiziaria, in base alle norme stabilite dal testo unico ambientale, per gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi ed in base al testo unico sull’edilizia per le opere realizzate in assenza di permesso di costruire.

A questa violazione i militari hanno ritenuto applicabile la procedura di estinzione dei reati prevista dal Testo Unico Ambientale poiché la condotta illecita non ha cagionato un "pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali". Tale procedura prevede la bonifica dell’area ed il pagamento di una sanzione pecuniaria che è stata elevata all’esito di tutte le indagini.