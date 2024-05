Gestione e controllo linea. Un determinato per partire

Azienda di Montespertoli ricerca operaio/a addetto/a al controllo di produzione. La risorsa si occuperà di: supporto alla gestione e al controllo della linea di produzione, smistamento dei semilavorati in base alla fase di produzione (scartatura, verniciatura, controllo qualità), monitoraggio avanzamento delle commesse, stabilire i tempi di consegna al cliente e i tempi delle varie fasi produttive interne. Si offre contratto iniziale a tempo determinato, in modalità full time, finalizzato all’assunzione diretta in azienda. È richiesta breve esperienza nei contesti di produzione. Inoltre la risorsa deve possedere delle ottime competenze organizzative e gestionali e una buona predisposizione ai rapporti interpersonali. È possibile candidarsi all’offerta accedendo al portale di Toscana Lavoro, raggiungibile dal sito www.lavoro.regione.toscana.it o sul sito di Regione Toscana, entro il 30 maggio.