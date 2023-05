Gestione dei servizi pubblici Il Comune cerca professionisti per Fool Park e Museo Archeologico

L’amministrazione cerca professionisti a cui affidare due importanti gestioni. La prima riguarda la stagione del Fool Park all’Ambrogiana mentre con il secondo avviso pubblico l’amministrazione comunale vuole individuare il prossimo gestore del Museo archeologico di Montelupo e delle aree archeologiche del territorio. Per entrambi le ricerche, la data entro cui inviare le domande con le manifestazioni di interesse è il 15 maggio.

Per Montelupo Fool Park, che si tiene al parco dell’Ambrogiana in 9 serate suddivise in 3 week-end dal 30 giugno al 13 luglio, a oggi, scrivono ancora dal Comune, nessun operatore economico ha manifestato un’intenzione concreta di prendere in gestione un eventuale chiosco nel parco, per cui è stato deciso di tornare al formato degli scorsi anni con l’organizzazione dell’evento Fool Park concentrato in tre week-end. Un evento che negli anni è cresciuto, raccogliendo l’interesse del pubblico e che ha costituito un’importante finestra di socialità negli anni critici della pandemia. Il bando è relativo al 2023, con la possibilità di rinnovo anche per il 2024 allo stesso affidatario del servizio. Il Comune ha previsto un sostegno di 11.500 euro (Iva esclusa) a copertura dei costi. La ricerca è rivolta a operatori economici professionali, associazioni, fondazioni, enti del terzo settore con i requisiti di idoneità professionale con riferimento alla normativa di settore. Per partecipare occorre inviare il modulo di richiesta compilato all’indirizzo pec [email protected] In questa prima fase non dovrà essere presentato alcun progetto.

L’altro avviso pubblico è finalizzato a individuare un concessionario per la gestione ed uso integrati del Museo archeologico di Montelupo e delle aree archeologiche del territorio. Il Museo Archeologico è stato inaugurato nel 2007 nell’ex complesso di San Quirico e Santa Lucia, e a esso si aggiungono alcune aree archeologiche fra le quali spicca la Villa Romana del Virginio. L’amministrazione comunale intende eseguire un’indagine esplorativa di mercato allo scopo di individuare soggetti interessati, e in possesso di requisiti idonei, per l’affidamento della gestione e dell’uso integrati del Museo Archeologico e delle aree archeologiche. Scadenza, come detto, il 15 maggio.