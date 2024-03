Gestione asili nido a Co&So: "Garantire qualità dei servizi"

EMPOLI

Continuità e mantenimento degli standard di gestione. Sono questi i punti principali su cui Andrea Poggianti, candidato sindaco a Empoli dopo il divorzio da Fratelli d’Italia, intende focalizzare l’attenzione in merito al recente accoglimento del ricorso presentato dalle cooperative CoeSo ed Eskimo in ordine alla gestione degli appalti degli asili nido empolesi. "Da qui la necessità di stabilire due punti fermi – spiega Poggianti –, il primo garantire che Orsa, l’attuale cooperativa, continui e termini l’anno scolastico per un servizio efficiente a favore dei lavoratori, ma soprattutto per i bambini e le bambine che frequentano gli asili nido. Il secondo punto è quello di proseguire, anche tramite patti parasociali, con le nuove cooperative CoeSo ed Eskimo le buone pratiche messe in atto dalla cooperativa Orsa rispetto alle gestioni precedenti: non soltanto il pagamento degli straordinari e la non applicazione delle banche ore, ma soprattutto quella di dotare sempre di arredi efficienti i plessi scolastici e di garantire un rapporto adeguato tra educatori e bambini. Perché gli asili nido sono il futuro della nostra città".