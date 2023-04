Genitori e figli tutti insieme per divertirsi al Museo

Torna a Fucecchio l’appuntamento con "La Domenica del Museo", un ciclo di attività laboratoriali per bambini e famiglie al Museo Civico e Diocesano di Fucecchio, dove partendo dalla collezione museale viene messa alla prova la creatività di grandi e piccoli per scoprire insieme le infinite storie del Museo e del Parco Corsini. "A passeggio nel parco" è l’incontro di questo pomeriggio a partire dalle ore 16.30. Dopo una visita alla sezione Medievale per scoprire Fucecchio com’era, gambe in spalla per una passeggiata che porterà i partecipanti fino in cima alla Torre di Mezzo, da dove guardare lontano lontano e giocare a riconoscere quali sono i luoghi che ci circondano. Le attività sono rivolte a bambini dai sei agli undici anni e ai loro familiari mentre per quanto riguarda informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero di telefono 0571 268262 o scrivere una email all’indirizzo [email protected] La rassegna si chiuderà il 28 Maggio con "Assedio al Castello!", un laboratorio ludico per conoscere giocando la storia del paese e le diverse funzioni delle strutture che si trovano nel Parco Corsini.