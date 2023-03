Generosità e coraggio Premiati gli eroi civili "Rischiata la vita per salvare sconosciuti"

EMPOLI Coraggio, intraprendenza e generosità. Ecco cosa accomuna Claudio Gargiulo e Andrea Viviani. Due background diversi, due storie differenti: ma se c’è stato il lieto fine, il merito è loro. Gli eventi accadono a distanza di pochi mesi l’uno dall’altro. Il 17 giugno del 2022 il militare fuori servizio, 30 anni, si trova alla stazione ferroviaria di Empoli. Gargiulo nota un disabile – sordomuto e quindi impossibilitato a sentire il fischio del treno – bloccato sui binari e non ci pensa un attimo: si butta su di lui prendendolo di peso per trascinarlo al sicuro. Un gesto coraggioso da parte del giovane che, una volta raggiunta la panchina, si assicura che l’uomo stia bene. La tragedia stata sfiorata per una manciata di secondi. Il comandante della Compagnia della guardia di finanza di Empoli, Alessandro Arpaia, aveva commentato il fatto proponendo "come previsto dall’ordinamento militare, Gargiulo per una ricompensa morale". Detto, fatto. "Al finanziere scelto – si legge nella pergamena consegnata dal sindaco Brenda Barnini – volendo premiare il gesto di alto valore civico e umano si concede questo riconoscimento per aver reso salva la vita a persona con difficoltà motoria in situazione di estremo pericolo nell’attraversamento dei binari al momento di...