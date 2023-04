Uccidono un gatto con la carabina, muore davanti ai soccorritori

Empoli, 24 aprile 2023 – La chiamata al gattile di Empoli è arrivata sabato sera. La vittima è un gatto maschio, tigrato, probabilmente domestico e non randagio, stando a giudicare dalle condizioni in cui si trovava. Quando gli esperti degli ’Aristogatti’ lo hanno visto, hanno subito capito che era in gravi condizioni. Portato in clinica, il micio è arrivato privo di vita e quelli che all’inizio erano soltanto dei sospetti sono diventate certezze alla vista delle radiografie: la causa delle ferite mortali era riconducibile a due colpi di fucile sparati da distanza ravvicinata. Un gesto probabilmente deliberato che non ha lasciato scampo all’animale, fulminato senza pietà . Il fatto, secondo quanto ricostruito dai volontari del gattile, dovrebbe essere avvenuto a Vinci, in pros simità della cabina dell’acqua della frazione di Faltognano, a due passi dal celebre leccio. Per questo, come si legge in un post su Facebook degli ’Aristogatti’, se qualcuno avesse smarrito un gatto con quelle caratteristiche in zona è invitato a contattare il gattile. I volontari sospettano che l’animale non sia randagio ma abbia un padrone che in questo momento lo starà probabilmente cercando.

I carabinieri confermano di non aver ricevuto nessuna denuncia, ma dal gattile fanno sapere che con ogni probabilità l’atto formale sarà depositato nelle prossime ore. "Probabilmente non servirà a niente – si legge ancora nel post sui social – ma non possiamo esimerci dal farlo". Vale la pena di ricordare che l’uccisione deliberata di un animale è un fatto grave e che al di là della censura morale rappresenta comunque un reato. Non è la prima volta chequalcuno imbraccia un fucile per sparare a un gatto che certo non è una specie cacciabile secondo le regole venatorie (nella foto d’archivio, una volontaria di Aristogatti).