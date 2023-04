"Gassificatore un documento per dire no"

La partita del gassificatore sembra ormai chiusa da tempo, ma il comitato cittadino Trasparenza per Empoli ha chiesto ufficialmente al presidente del consiglio comunale di Empoli Alessio Mantellassi, tramite istanza regolarmente protocollata presso gli uffici comunali, di portare in discussione nella prossima seduta consiliare una mozione relativa alla possibile realizzazione di impianti di questo genere. Lo scopo è di redigere una comunicazione ufficiale dell’amministrazione comunale destinata all’assessore regionale all’ambiente Monia Monni con la posizione netta e univoca del Consiglio nei confronti di questa tipologia di impianti.

"Questo atto, per noi dovuto – si legge in una nota firmata dal presidente del comitato, Marco Cardone – si è reso necessario in seguito ad alcune dichiarazioni rilasciate a mezzo stampa da parte dell’assessora Monni e di alcuni sindaci dell’Ato Toscana centro, in cui viene espressa la volontà di tenere un incontro tra tutti i sindaci per discutere della possibile localizzazione degli impianti di trattamento termico ipotizzati nel piano regionale per i rifiuti. Poiché anche la nostra amministrazione sarà certamente chiamata a partecipare a tale incontro e quindi a esprimersi nel merito, riteniamo necessario che, in tale sede, la comunicazione riportata sia espressione congiunta e continuativa della volontà di tutte le forze consiliari e della cittadinanza che già hanno palesato la loro contrarietà alla realizzazione di tali impianti".

t.c.