Gasolio in strada. Disagi al traffico

Forti disagi ieri mattina sulla strada provinciale Volterrana Nord nel tratto che da Baccaiano porta a

Cerbaia val di Pesa per la perdita di gasolio da parte di un pullman diretto verso Firenze.

Dopo numerose segnalazioni da parte degli automobilisti sono intervenute sul

posto alcune pattuglie della Polizia Municipale, le quali hanno provveduto a chiudere alcuni tratti della

provinciale per permettere agli operatori di Avr di spargere il materiale assorbente. Oltre alle ripercussioni sul traffico, che è stato deviato su percorsi secondari, ci sono stati anche alcuni

incidenti come nell’abitato di Montagnana dove una vettura è andata in testacoda finendo nel fossato per fortuna senza conseguenze per il guidatore. È però dovuto intervenire il soccorso stradale per riportarla sulla carreggiata.