Gamberetti truccati Scatta il maxi sequestro

Venivano spacciati per gamberetti rossi di surimi e in effetti erano uguali, praticamente identici. Peccato solo che dentro fossero costituiti per la maggior parte da merluzzo dell’Alaska con il solo aroma del sapore di gambero. È quello che ha scoperto la Guardia Costiera di Livorno a Empoli, in un punto di trasformazione e vendita all’ingrosso di alimenti, dopo una serie di accurati controlli. Il prodotto veniva venduto in confezioni pubblicizzate con la scritta “gamberetto rosso di surimi”. Al loro interno i prodotti presentavano un aspetto esteriore esattamente coincidente con le code di gambero sgusciate. In realtà si trattava genericamente di preparazioni alimentari a base di surimi, costituite prevalentemente da merluzzo dell’Alaska con il solo aroma del sapore di gambero. Niente a che vedere con il gambero o gamberetto, dunque, ma un composto di polpa di pesce di dubbia provenienza appositamente sagomato con la forma delle code di gambero e con sopra disegnate, con aroma colorato, le classiche striature rossastre dei pregiati crostacei.

Considerata la fuorviante denominazione di vendita la Guardia Costiera ha provveduto a sequestrare circa 6000 confezioni contenenti l’ingannevole prodotto sofisticato per un peso complessivo di oltre 600 chili. La Guardia Costiera fa sapere infatti che le informazioni con cui il prodotto veniva messo in vendita, sono in contrasto con le pratiche leali di informazione, in quanto il consumatore avrebbe acquistato un alimento costituito prevalentemente da merluzzo dell’Alaska, con il solo aroma al sapore di gambero.

Controlli più approfonditi hanno poi portato ad accertare che la merce era distribuita da una impresa all’ingrosso della provincia di Perugia e, pertanto, nei confronti dei due operatori commerciali sono state comminate sanzioni per un totale di 12.000 euro.

L’attività fa seguito a un’operazione condotta e coordinata a livello regionale dalla Direzione marittima della Toscana, denominata “Palinuridae”, scattata in questi primi mesi dell’anno per verificare il rispetto del periodo di fermo biologico previsto per alcune specie ittiche. L’obiettivo è tutelare quegli stock ittici, tra cui il pesce spada, gli astici e le aragoste che risultano a rischio estinzione a causa dell’eccessivo sfruttamento. Nell’ambito di tale operazione è stata passata al setaccio dai militari l’intera filiera ittica, dall’attività di pesca in mare, allo sbarco, trasporto, distribuzione, vendita e somministrazione. Solo la scorsa settimana sono stati 29 i soggetti multati e ammontano a quasi 36mila euro le sanzioni comminate con la chiusura di un ristorante e con 1,5 tonnellate di prodotti ittici sequestrati.