Gambassi verso il voto. Il Pd lancia Setteducati

Il primato c’è già. E’ la prima candidatura femminile proposta per la carica di sindaco per il comune di Gambassi Terme – e, se eletta, sarebbe la prima sindaca del borgo termale. Dopo le consultazioni, l’assemblea comunale del Pd, guidato da Gianni Cortina, ha ufficializzato il nome di Samanta Setteducati per la corsa alle amministrative del 2024. Nata a Empoli nel 1981 e residente a Gambassi dal 2009, sposata e mamma di Jacopo, Setteducati dal 2005 lavora a Publicasa Spa dove si occupa della manutenzione degli alloggi Erp in tutto il territorio dell’Empolese Valdelsa.

Un volto ormai conosciuto nel panorama politico locale considerando che dal 2019 è consigliere comunale e assessore con deleghe a Sanità, Sociale, Casa e Politiche giovanili nella giunta Campinoti. Nel 2021, inoltre, Santa Setteducati è entrata a far parte della segreteria della federazione Pd Empolese Valdelsa con deleghe a Scuola e Cultura. Una candidatura nel segno della continuità, dunque, per il post Campinoti. L’attuale sindaco, dopo due mandati, ha scelto di tornare alla sua professione, quella di ingegnere informatico senza ricandidarsi per il terzo mandato, possibilità per i sindaci dei Comuni fino a 5 mila abitanti.

"Ringraziamo Paolo Campinoti per il lavoro svolto in queste due legislature - dichiara il segretario Cortina - Molto lavoro è stato fatto, gli siamo tutti grati e comprendiamo la sua scelta. Adesso dobbiamo prepararci a una lunga campagna elettorale per definire un programma condiviso con tutti i cittadini. Samanta è certamente la scelta migliore per guidare Gambassi Terme". Emozionata e determinata, la candidata è intervenuta subito dopo il voto. "Ringrazio il Partito per la fiducia, è un grande onore rappresentare questa comunità. Ho sempre affrontato con serietà ed impegno le varie opportunità che mi si sono presentate, in questi anni ho avuto l’occasione di conoscere la macchina amministrativa grazie al ruolo di consigliere e assessore, collaborando a stretto contatto con la giunta. Il bagaglio importante di competenze acquisite sarà certamente un punto di partenza per tenere bene presenti le future modalità di intervento per la nostra comunità". Solidarietà, partecipazione e coesione sociale, le parole che ricorreranno nel suo programma elettorale.